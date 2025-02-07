Уволились врачи. Пациенты НЦОГ не могли получить препараты

В Национальном центре онкологии и гематологии уволены врачи, которые отвечали за выдачу лекарственных препаратов. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По его словам, кабинет закрыт, и пациенты, которые принимают лекарства строго по схеме, не могут получить препараты.

Директор НЦОГ Нурбек Букуев подчеркнул, что заведующий отделением и два врача уволились по собственному желанию. Кроме того, временно не работают две медсестры.

«Дело в том, что их кабинеты (в которых находится вся документация и лекарства) были опечатаны в течение последней недели. У нас не было доступа к ним. Однако сегодня мы получили разрешение от правоохранительных органов на пользование кабинетами, проблема решена. Выдачу лекарств возобновили, заведующего отделением назначили», — прокомментировал ситуацию 24.kg Нурбек Букуев.

По его словам, в основном все пациенты были обеспечены препаратами. «Тех, кому пришлось ждать, было немного. Задержка на несколько дней большой роли не играет. Катастрофы, слава богу, не случилось. Сейчас в штатном режиме все работают, замену врачам и медсестрам нашли из числа действующих сотрудников», — заверил глава НЦОГ.





Он отметил, что в медучреждении отмечается нехватка среднего и младшего медперсонала из-за низкой зарплаты. По его данным, в среднем медсестра без стажа и надбавок получает около 10-12 тысяч сомов, санитарки — около 8 тысяч.

Напомним, в конце января 2025-го спецслужбы задержали врача Национального центра онкологии и гематологии за систематическое вымогательство денег у пациентов. Доктора водворили в СИЗО ГКНБ, устанавливались другие лица, причастные к совершению преступления.

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