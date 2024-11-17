Осень в Бишкеке и гора Жаман-Эчки. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по осеннему Бишкеку, поднимемся на одну из горных вершин, посетим озеро и ущелье.

Пройдемся по октябрьской столице, которую увидел Николай Манаковский. Сейчас город стал уже значительно серее, чем в самый пик золотой осени.















Выбираемся из Бишкека и направляемся в урочище Бойрок. Оно расположено в 30 километрах от столицы и славится березовой рощей. Там побывал Нурлан Кадыров.

Фото Нурлана Кадырова. Урочище Бойрок

Двигаемся в сторону Чон-Кемина. Там находится озеро Кель-Когур, которое удалось посетить Сезим Таалайкановой.



















Завершим наше путешествие на юге республики. Там, на границе с Таджикистаном, находится вторая по высоте вершина Памира, — пик Ленина (7 тысяч 134 метра). Фотографию сделал Таштемир уулу Алмаз.

Фото Таштемир уулу Алмаза. Пик Ленина

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это просто.

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