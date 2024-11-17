Осень в Бишкеке и гора Жаман-Эчки. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по осеннему Бишкеку, поднимемся на одну из горных вершин, посетим озеро и ущелье.
Пройдемся по октябрьской столице, которую увидел Николай Манаковский. Сейчас город стал уже значительно серее, чем в самый пик золотой осени.
Выбираемся из Бишкека и направляемся в урочище Бойрок. Оно расположено в 30 километрах от столицы и славится березовой рощей. Там побывал Нурлан Кадыров.
«Отправляю видео одного из моих горных походов. Северо-восточная вершина горы Жаман-Эчки в Московском районе Чуйской области, 28-30 сентября 2024 года», — рассказал о своем ролике Константин Соколов.
Отправляемся на южный берег озера Иссык-Куль. В Барскоонском ущелье побывал Виталий Кириченко, где и сделал свои фотографии.
Завершим наше путешествие на юге республики. Там, на границе с Таджикистаном, находится вторая по высоте вершина Памира, — пик Ленина (7 тысяч 134 метра). Фотографию сделал Таштемир уулу Алмаз.
Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это просто.
Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.
Укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.
Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.