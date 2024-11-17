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Осень в Бишкеке и гора Жаман-Эчки. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по осеннему Бишкеку, поднимемся на одну из горных вершин, посетим озеро и ущелье.

Пройдемся по октябрьской столице, которую увидел Николай Манаковский. Сейчас город стал уже значительно серее, чем в самый пик золотой осени.

Выбираемся из Бишкека и направляемся в урочище Бойрок. Оно расположено в 30 километрах от столицы и славится березовой рощей. Там побывал Нурлан Кадыров.

Нурлана Кадырова
Фото Нурлана Кадырова. Урочище Бойрок
«Отправляю видео одного из моих горных походов. Северо-восточная вершина горы Жаман-Эчки в Московском районе Чуйской области, 28-30 сентября 2024 года», — рассказал о своем ролике Константин Соколов.
Двигаемся в сторону Чон-Кемина. Там находится озеро Кель-Когур, которое удалось посетить Сезим Таалайкановой.

Отправляемся на южный берег озера Иссык-Куль. В Барскоонском ущелье побывал Виталий Кириченко, где и сделал свои фотографии.

Завершим наше путешествие на юге республики. Там, на границе с Таджикистаном, находится вторая по высоте вершина Памира, — пик Ленина (7 тысяч 134 метра). Фотографию сделал Таштемир уулу Алмаз.

Таштемир уулу Алмаза
Фото Таштемир уулу Алмаза. Пик Ленина

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это просто.

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Ботанический сад и Кочкор. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/310735/
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