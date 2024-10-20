Ущелье Шамси и озеро Сон-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня у нас немного Бишкека, но вновь много гор и озер.

Отправимся сначала в начало жаркого августа. Именно тогда сделал свою фотографию в бишкекском парке «Адинай» Николай Манаковский.

Фото Николая Манаковского. Парк «Адинай», Бишкек

Теперь отправимся путешествовать по горам. Дмитрий Шевченко сделал свою фотографию в районе Каш-Кулака.

Фото Дмитрия Шевченко. Горы в районе Каш-Кулака

Полюбуемся ущельем Шамси. Как всегда, отличные фотографии сделал во время поездки туда один из постоянных авторов нашей рубрики Евгений Липкин.





















Отправимся теперь в Нарынскую область и посетим озеро Сон-Куль. Там в августе побывал Иван Орлов, который не забыл сделать фотографии и поделиться ими с читателями 24.kg.















Видео горного водопада прислала Гулмира Чоконбаева. Правда, она не указала место, где сделана съемка.

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, присоединиться к ним и созданию рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.