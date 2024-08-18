Горы, Иссык-Куль и слияние горных рек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня с их помощью мы полюбуемся горами, Иссык-Кулем и взлетим в поднебесье, чтобы взглянуть на озеро с высоты птичьего полета.

Сначала отправимся подальше от жары в горы. Серию великолепных фотографий в своих походах сделал частый гость нашей рубрики Илья Шипулин.















Сразу после выезда из Боома нас встречает «город ветров» — Балыкчи. Недавно здесь появилась новая достопримечательность — трехсотметровый пирс. Он сразу стал популярным. С высоты птичьего полета его запечатлел Ярослав Шинкаренко.







Отправляемся дальше по Иссык-Кулю. Виталий (автор не указал фамилию) сделал несколько фотографий на озере и поделился ими со всеми читателями 24.kg.









Иссык-кульское село Бостери. Фотографию в июле сделал Сергей Ханов.

Фото Сергея Ханова. Бостери, июль 2024 года

Теперь отправимся на южный берег Иссык-Куля, в Джети-Огузский район. Там живет один из постоянных авторов нашей рубрики Василий Павлов.







Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать создателем рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. К тому же это просто сделать.

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