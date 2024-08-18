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Горы, Иссык-Куль и слияние горных рек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня с их помощью мы полюбуемся горами, Иссык-Кулем и взлетим в поднебесье, чтобы взглянуть на озеро с высоты птичьего полета.

Сначала отправимся подальше от жары в горы. Серию великолепных фотографий в своих походах сделал частый гость нашей рубрики Илья Шипулин.

Отправляемся на Иссык-Куль. По дороге остановимся в Боомском ущелье. Именно там сделал видео о слиянии двух горных рек Бакыт Шукуралиев.

Сразу после выезда из Боома нас встречает «город ветров» — Балыкчи. Недавно здесь появилась новая достопримечательность — трехсотметровый пирс. Он сразу стал популярным. С высоты птичьего полета его запечатлел Ярослав Шинкаренко.

Отправляемся дальше по Иссык-Кулю. Виталий (автор не указал фамилию) сделал несколько фотографий на озере и поделился ими со всеми читателями 24.kg.

Иссык-кульское село Бостери. Фотографию в июле сделал Сергей Ханов.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Бостери, июль 2024 года

Теперь отправимся на южный берег Иссык-Куля, в Джети-Огузский район. Там живет один из постоянных авторов нашей рубрики Василий Павлов.

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать создателем рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. К тому же это просто сделать.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

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Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/301829/
просмотров: 13200
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