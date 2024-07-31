Чудаки парковки. Из-за машин спецтехника не смогла подъехать к мусорным бакам

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На перекрестке улиц Московской и Гоголя оставили машину возле мусорных баков, из-за чего спецтехника не смогла подъехать к контейнерам.

Велодорожка на улице Байтика Баатыра — постоянное место для незаконной парковки.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе пересечения улиц Киевской и Кулиева оставили машины на тротуаре.

На улице Суванбердиева машины ставят также на пути у пешеходов. Обходить авто вынуждены по проезжей части.

На улице Токтогула водитель заехал на тротуар. На замечание очевидца заявил, что ждет, когда освободится место на стоянке.

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