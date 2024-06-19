На улице Байтика Баатыра в Бишкеке начали демонтаж троллейбусной линии

На улице Байтика Баатыра начали демонтаж троллейбусной линии. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он отметил, что мэрия приступила к демонтажу, несмотря на обращения жителей города.

Читайте по теме Активисты: Отказ от троллейбусов нанесет многомиллионный ущерб Бишкеку

«Кроме того, еще не окончен срок общественного обсуждения проекта о передаче 100 троллейбусов Ошу. У муниципалитета нет никаких согласований по поводу этого демонтажа», — написал бишкекчанин.

Фото читателя 24.kg. Мэрия начала демонтаж троллейбусной контактной сети

Напомним, мэрия планирует передать 100 бишкекских троллейбусов южной столице и заменить их электробусами.

Ранее муниципалитет анонсировал демонтаж опор троллейбусных линий в рамках ремонта дорог, но не указал, на каких именно улицах их уберут.

Активисты призвали горожан принять участие в общественных обсуждениях, которые будут проходить месяц. Для этого можно написать письмо в Бишкекский городской кенеш (шаблон) или записать короткий ролик на 1 минуту с вашим мнением и отправить на почту savebishkektrolleybus@gmail.com (камера в вертикальном виде). Активисты сделают сборное видео — почему мы любим троллейбусы и почему они нужны столице.

Хотите сообщить новость? Номер 24.kg в WhatsApp 0555312024.