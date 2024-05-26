17:14
USD 87.96
EUR 95.21
RUB 0.97
Агент 024

Чудаки парковки. Нарушитель оставил свой автомобиль прямо на перекрестке

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В «Нижнем Джале», 89, машины оставляют на тротуаре.

На улице 7 Апреля организовали стоянку на пути у пешеходов.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Некоторые водители продолжают заезжать на велодорожки.

«Ехал перед пешеходами по тротуару на улице Ахунбаева, а потом вот так остановился. Люди и велосипедисты толкались, а водитель сказал, что ему разрешили. Кто и как, не уточнил», — написал очевидец.

Читатель прислал фото с припаркованной возле зарядной станции для электромобилей машиной.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец этого авто просто оставил свой автомобиль на перекрестке улицы Буденного и проспекта Жибек Жолу.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Отметим, на днях запущен WhatsApp-номер, куда можно отправлять фото или видео нарушений ПДД — 0777102102.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/294827/
просмотров: 363
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Нарушители заезжают на тротуары, закрывая проход людям
Тарифы на парковки в Бишкеке намерены сделать дифференцированными
Чудаки парковки. На проспекте Чуй стоянку организовали прямо на тротуаре
Чудаки парковки. Из-за машин на тротуарах людям приходится идти по дороге
Некоторые водители в Бишкеке считают, что могут парковаться на велодорожках
Чудаки парковки. В Бишкеке возле Ботсада организовали стоянку в зеленой зоне
Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на стоящие на тротуарах и газонах машины
Чудаки парковки. Бишкекчанин оставил машину на детской площадке
Чудаки парковки. Некоторые ставят авто с нарушением, лишь бы не идти пешком
Чудаки парковки. Оставляющих в неположенных местах машины просят штрафовать
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке из-за ямы на&nbsp;дороге пострадала машина. Пришлось вызывать эвакуатор В Бишкеке из-за ямы на дороге пострадала машина. Пришлось вызывать эвакуатор
Стройкомпания в&nbsp;Бишкеке закрыла забором переулок. Жители не&nbsp;довольны Стройкомпания в Бишкеке закрыла забором переулок. Жители не довольны
Бишкекчанин просит проверить завод, из&nbsp;трубы которого идет черный дым Бишкекчанин просит проверить завод, из трубы которого идет черный дым
Восстание машин по-бишкекски. Honda Odyssey ехала без водителя Восстание машин по-бишкекски. Honda Odyssey ехала без водителя
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
26 мая, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Нарушитель оставил свой автомобиль прямо на перекрестке Чудаки парковки. Нарушитель оставил свой автомобиль пря...
15:00
Пруд в пригороде Бишкека и Орто-Токой. Фото и видео читателей 24.kg
14:00
Когда в Бишкек вернется солнце, рассказали синоптики. Прогноз на 27-29 мая
13:33
Последний звонок. В Кыргызстане остановили 48 машин, перевозивших выпускников
13:00
Попал в аварию в первый же день — впечатления Вайла из Судана о Бишкеке