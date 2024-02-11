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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. А в жилмассиве «Ак-Ордо» на тротуаре оставили КамАЗ

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водители продолжают заезжать на тротуары. Некоторые из них хотя бы оставляют место для людей.

А в жилмассиве «Ак-Ордо» на улице Тагай Бий перекрыли весь проход.

На улице Профсоюзной большегрузы занимают остановку для общественного транспорта. Жители неоднократно жаловались на них, однако городские власти и ГУОБДД ничего не могут сделать с нарушителями.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

А на центральных улицах на остановках стоят такси, мешая транспорту и ожидающим его пассажирам.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/286355/
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