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Агент 024

Посетители горнолыжной базы в Караколе застряли на канатной дороге на два часа

Отдыхающие на горнолыжной базе «Каракол» застряли на канатной дороге. ЧП произошло вчера, 7 февраля. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По их словам, канатная система перестала работать в 14.00. Люди ждали помощи 2 часа 15 минут.

«Все замерзли, было очень холодно. Некоторые прыгали с канатки. Это произошло из-за того, что вышел из строя механизм на одном из столбов и люди на кресельных канавках врезались друг в друга», — рассказал один из посетитель базы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/286244/
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