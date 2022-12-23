Близ Бишкека построят горно-туристический курорт международного уровня

В ущелье Оруу-Сай Чуйской области построят горно-туристический курорт международного уровня. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел II заседание Национального совета по развитию туризма в КР и утвердил проект нового горнолыжного курорта «Бирбулак» под Бишкеком.

На заседании рассмотрели отчет о деятельности ОАО «Фонд развития и поддержки туризма в Кыргызской Республике» за девять месяцев, вопросы улучшения привлекательности страны для иностранных туристов, а также направления развития туристических проектов в Иссык-Кульской и Таласской областях.

Национальный совет по развитию туризма также утвердил проекты строительства международного спортивного комплекса «Тамга» в Иссык-Кульской области и нового горно-туристического кластера «Бирбулак» в Чуйской области.

Отмечается, что горно-туристический курорт международного уровня «Бирбулак» будет построен в ущелье Оруу-Сай Чуйской области. Проект предусматривает строительство отелей и шале, установку фуникулера и подъемников и всей необходимой инфраструктуры для горнолыжной базы международного уровня. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.

Эдиль Байсалов отметил приоритетность реализации проекта, который создаст в 20 километрах от столицы новое любимое место круглогодичного отдыха и позволит привлечь в республику сотни тысяч иностранных любителей горнолыжного спорта.

Другим, не менее амбициозным проектом развития туризма в 2023 году должно стать строительство международного центра олимпийской подготовки в Джети-Огузском районе, на южном берегу озера Иссык-Куль.

Фонд развития и поддержки туризма представил также эскизный проект санаторно-курортного кластера в городе Раззакове Баткенской области, который предусматривает строительство санатория, детского лагеря, коттеджей.

Большое внимание уделяется популяризации лечебно-оздоровительного туризма. Для этого определены 25 санаторно-курортных объектов, которые будут модернизированы совместными усилиями государства и профсоюзов.

Планируется строительство семи новых объектов — в каждой области страны.