Чудаки парковки. Нарушители оставляют авто на тротуарах и остановках

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«Стоит на тротуаре в 6-м микрорайоне на улице Айтиева. Наверное, считает, что, раз он на «Лексусе», значит ему все можно!» — написал автор фото.
«И так каждый день. Самый наглый», — отметил очевидец.
Фото сделано на остановке на лице Московской.
А вот так припарковался водитель большегруза.
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