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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители оставляют авто на тротуарах и остановках

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Стоит на тротуаре в 6-м микрорайоне на улице Айтиева. Наверное, считает, что, раз он на «Лексусе», значит ему все можно!» — написал автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«И так каждый день. Самый наглый», — отметил очевидец.

Фото сделано на остановке на лице Московской.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

А вот так припарковался водитель большегруза.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/284909/
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