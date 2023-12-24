Чудаки парковки. В Бишкеке заездные карманы на остановке закрыли стоящие машины

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
В Бишкеке «чудак» заехал на новый тротуар на улице Ибраимова.
Еще один «чудак» припарковался на тротуаре возле входа в детский сад на улице Панфилова, загородив въезд во двор. По словам автора фото, водитель вел себя агрессивно.
Остановку в районе перекрестка улиц Гоголя и Московской заняли машины.
«Вот такая картина на остановке общественного транспорта на проспекте Жибек Жолу», — написал очевидец.
Новый остановочный карман на проспекте Чуй, в районе улицы Тоголока Молдо превратили в парковку.
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