Мэрия Бишкека: Уличное освещение у Дома правительства горело днем из-за ремонта

Уличное освещение горело днем у Дома правительства в Бишкеке из-за ремонтных работ. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«В дневное время электрики периодически проверяют работоспособность уличного освещения. Порой при отключенном освещении, они не всегда могут определить работоспособность светильника. Ремонтно-восстановительные работы проходят регулярно, в зависимости от плана и конкретной потребности в ремонте. Так что, если вы увидели днем работающее уличное освещение, не удивляйтесь», — сообщили в мэрии.

Напомним, видео с работающим днем уличным освещением в соцсетях опубликовал пользователь Узакбек Бакиров. Он подчеркнул, что ролик был снят 2 ноября в 12.40, и напомнил про экономию электроэнергии.

В конце сентября заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов подписал распоряжение, которым приказал отключать уличное и рекламное освещение в городах и селах страны. Муниципалитет столицы решил оставить освещение центральных улиц.

Спустя неделю от этой идеи отказались. Хотя эксперты изначально предупреждали, что никакой экономии это не принесет, а скажется негативно на криминогенной ситуации.

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