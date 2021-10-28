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На пешеходной аллее выкопали траншею в районе Орто-Сайского рынка

На пешеходной аллее выкопали траншею в районе Орто-Сайского рынка. Фотографию прислал читатель 24.kg.

По его словам, несколько дней назад вдоль обочины улицы Юнусалиева выкопали траншею. «С какой целью — непонятно. Но рабочие захватили и тротуар. Теперь приходится перешагивать, чтобы перейти дорогу. Здесь всегда много пешеходов, так как напротив расположен Орто-Сайский рынок», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. На пешеходной аллее выкопали траншею

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/211997/
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