Горожане жалуются на взломы и ограбления автомобилей по ночам

В Бишкеке некий мужчина вскрывает и грабит автомобили по ночам. Об этом 24.kg сообщают читатели.

По их словам, один из инцидентов произошел в ночь с 22 на 23 октября на пересечении улиц Исанова и Васильева.

«Мою машину взломали и ограбили, ущерб составил 20 тысяч сомов. У двоих соседей пытались также вскрыть автомобили и повредили замки. В районе улиц Исанова и Боталиева (Щербакова) тот же человек с камеры видеонаблюдения ограбил машину — вытащил магнитолу и порвал документы, которые находились в салоне», — говорится в сообщении.

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