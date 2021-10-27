19:56
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Агент 024

Горожане жалуются на взломы и ограбления автомобилей по ночам

В Бишкеке некий мужчина вскрывает и грабит автомобили по ночам. Об этом 24.kg сообщают читатели.

По их словам, один из инцидентов произошел в ночь с 22 на 23 октября на пересечении улиц Исанова и Васильева.

«Мою машину взломали и ограбили, ущерб составил 20 тысяч сомов. У двоих соседей пытались также вскрыть автомобили и повредили замки. В районе улиц Исанова и Боталиева (Щербакова) тот же человек с камеры видеонаблюдения ограбил машину — вытащил магнитолу и порвал документы, которые находились в салоне», — говорится в сообщении.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/211836/
просмотров: 968
Версия для печати
Материалы по теме
Ограбление с ножом и скалкой. В Санкт-Петербурге задержали мигрантов из КР
В Бишкеке в жилмассиве «Ак-Орго» мусорные баки мешают проезду автомобилей
В Бишкеке задержали автомобильного мошенника
Бишкекчане не могут добиться возвращения своих денег — милиция не помогает
Как водителю подготовить себя и машину к зиме. Семь правил
Жильцам дома в 7-м микрорайоне Бишкека наладили отопление
Не пропустили пешеходов. Два авто в Бишкеке проехали на красный сигнал светофора
В нескольких домах 12-го микрорайона и «Востока-5» отключили лифты
Опасно ходить. Рабочие не заделали тротуар после замены труб в центре Бишкека
Блогер сжег машину и оставил ее догорать на Ала-Арчинском водохранилище
Популярные новости
В&nbsp;российском городе Сургуте в&nbsp;ДТП погибли супруги из&nbsp;Кыргызстана. Нужна помощь В российском городе Сургуте в ДТП погибли супруги из Кыргызстана. Нужна помощь
В&nbsp;Бишкеке таксист на&nbsp;авто с&nbsp;лого &laquo;Яндекс.Такси&raquo; напал на&nbsp;пассажира. Его уволили В Бишкеке таксист на авто с лого «Яндекс.Такси» напал на пассажира. Его уволили
Мгновения жизни. Золотая осень в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Ала-Арчинское ущелье Мгновения жизни. Золотая осень в Бишкеке и Ала-Арчинское ущелье
В&nbsp;Бишкеке столкнулись четыре автомобиля В Бишкеке столкнулись четыре автомобиля
Бизнес
Премьер-министр Индии примет участие в&nbsp;климатической конференции в&nbsp;Глазго Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; запускает акцию по&nbsp;картам Visa! «Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
27 октября, среда
19:49
На улице Киевской в Бишкеке появились приствольные круги у деревьев На улице Киевской в Бишкеке появились приствольные круг...
19:25
Криминалистическая служба МВД с начала года провела 3 тысячи 894 экспертизы
19:05
Горожане жалуются на взломы и ограбления автомобилей по ночам
18:46
Стоянку большегрузов организовали на улице Профсоюзной в Бишкеке. Жители против
18:30
28 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет