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Агент 024

Невозможно зайти. Бишкекчанка пожаловалась на переполненные автобусы

Бишкекчанка Айза Жуматаева пожаловалась на переполненный общественный транспорт столицы. Фотографию вечерней давки в салоне автобуса она опубликовала в социальных сетях.

из интернета
Фото из интернета. Городской автобус № 18

«Это городской автобус № 18, ездящий через весь Бишкек от села Маевка до села Токбай. Альтернативы ему нет, но и пользоваться им просто невозможно», — подписала снимок девушка.

Напомним, ранее депутаты городского кенеша приняли решение повысить в столице стоимость проезда в общественном транспорте. Постановление вступает в силу с 1 ноября.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/211343/
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