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Агент 024

Опасный путь в школу. В микрорайоне № 4 просят установить «лежачего полицейского»

Фото читателя 24.kg. Место, где необходим пешеходный переход

По дороге в школу-гимназию № 17 необходимо установить «лежачего полицейского». Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Мы идем в школу мимо теннисного корта, напротив него есть 26-я школа. Там установлен «лежачий полицейский», но по этой же дороге стоит и 17-я школа, но пешеходного перехода там нет. Точнее есть, но он находится около дома № 19/1, который закрыл нам проход. Обходить вокруг — это 15 минут пути», — написала она.

По словам жительницы, каждое утро они переходят там дорогу, и никогда ни одна машина не пропустит.

Она также просит обратить внимание на лестницу, по которой поднимаются дети. «Она уже лет 10 в таком состоянии», — отметила читательница.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Опасный мост

По ее словам, жители обращались в мэрию, однако реакции не последовало.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/211111/
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