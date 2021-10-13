Бишкекчанка про общественный транспорт. Мэрия, где обещанные автобусы?

Жительница Бишкека Аида Аматбекова показала, в каких условиях вынуждены ездить в общественном транспорте горожане. Фотографию из переполненного салона одного из автобусов она опубликовала в Facebook.

«Ситуация с каждым годом только хуже и хуже. Когда ждать реальных реформ в сфере общественного транспорта? Мэрия, Куванычбек Конгантиев, где обещанные вами автобусы из Узбекистана? Плюс ко всему, с 1 ноября мы будем больше платить за этот «комфорт», — написала она.

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