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Агент 024

По трассе Бишкек — Кара-Балта нет ни освещения, ни светофоров

На всем протяжении трассы Бишкек — Кара-Балта от выезда из столицы и до Сосновского поворота нет уличного освещения. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Жители отмечают, что энергетики обещали не отключать хотя бы центральные улицы. Но на практике нет освещения ни вдоль основной трассы, ни на второстепенных дорогах. Кроме того, отключили и все новые светофоры, установленные в рамках реконструкции трассы. На 60 километрах дороги горят только 4-5 светофоров: один в Сокулуке, два в Беловодском и два в Кара-Балте.

24.kg
Фото 24.kg. На трассе Бишкек — Кара-Балта нет света

«В Бишкеке решили не отключать освещение, а как другие города? Не существуют что ли? В Кара-Балте все улицы и даже центральные не освещаются. Свет только от магазинов и проезжающих мимо машин», — возмущены читатели.

Из-за отсутствия света на этом участке дороги в вечернее время уже было несколько аварий.

«Благодаря регионам живет Бишкек. Сотни людей работают в столице и возвращаются домой поздно ночью. Как им быть? Почему регионы всегда страдают?» — возмущены кыргызстанцы.

24.kg
Фото 24.kg. На трассе Бишкек — Кара-Балта нет света

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/209416/
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