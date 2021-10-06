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Агент 024

Опасно ходить. Жители Бишкека и Чуйской области просят установить светофоры

Жители нескольких улиц Бишкека и села Военно-Антоновка просят власти установить им новые светофоры. Об этом они сообщили 24.kg.

В Военно-Антоновке люди, живущие в районе улицы Комсомольской, просят установить на участке светофор. Они отмечают, что там сейчас идет ремонт дороги. Проезжая часть узкая. Машины едут непрерывным потоком.

«На пешеходов никто не обращает внимания, взрослым порой очень тяжело перейти этот участок, а что говорить о школьниках, которых тоже немало. Накануне на перекрестке сбили пожилую женщину, которая переходила дорогу с ребенком младшего класса. Ее машина сбила, но ребенка она успела оттолкнуть, девочка не пострадала. Строители говорят, что светофор не будут включать, пока не сделают дорогу. Но мы же знаем, что ее могут делать не один год. Сколько еще должно пострадать пешеходов, пока до руководства дойдет наша просьба», — обратились читатели.

Бишкекчане жалуются на перекресток улиц Калыка Акиева и Московской. Там также нет светофора.

24.kg
Фото 24.kg. На перекрестке улиц Калыка Акиева и Московской нужен светофор

«На этом участке не проходит ни одного месяца без аварий. И это только те, которые фиксируют жители, находясь дома. Калыка Акиева пересекает несколько крупных улиц, но нет ни одного светофора», — рассказали читатели.

Аналогичная проблема и на пересечении улиц Волковой и Патриса Лумумбы. Они тоже ждут нового светофора.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/209412/
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