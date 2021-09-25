Бишкекчанка пожаловалась на отсутствие тротуаров на улице Салиевой

В Бишкеке на отрезке улицы Салиевой между улицами Калинина и Ауэзова нет тротуаров, из-за чего учащиеся ближайших школ вынуждены ходить по обочине дороги. Об этом 24. kg сообщила читательница.

«Эту дорогу отреставрировали сравнительно недавно. Как можно было утвердить проект без пешеходных зон. Рядом находятся три школы, ученики которых вынуждены ходить по обочине, подвергая свои жизни и здоровье опасности», — сказала она.

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