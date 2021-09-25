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Агент 024

Бишкекчанка пожаловалась на отсутствие тротуаров на улице Салиевой

В Бишкеке на отрезке улицы Салиевой между улицами Калинина и Ауэзова нет тротуаров, из-за чего учащиеся ближайших школ вынуждены ходить по обочине дороги. Об этом 24. kg сообщила читательница.

«Эту дорогу отреставрировали сравнительно недавно. Как можно было утвердить проект без пешеходных зон. Рядом находятся три школы, ученики которых вынуждены ходить по обочине, подвергая свои жизни и здоровье опасности», — сказала она.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/208312/
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