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Агент 024

В Бишкеке неправильно настроенный светофор создает автомобильный затор

В Бишкеке неправильно настроенный светофор на перекрестке улиц Токомбаева и Байтика Баатыра создает автомобильный затор. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Поменяли схему работы светофора. Теперь поворот с Байтика Баатыра на Токомбаева возможен только при дополнительной секции до основного зеленого. На поворот налево отведено теперь около 10 секунд, так как в основном секторе зеленого света в светофоре указаны стрелки прямо и направо. Не знаю, чем думали соответствующие органы, но это в три-четыре раза усложнило движение в сторону микрорайонов и дальше», — говорит бишкекчанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/208310/
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