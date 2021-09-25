В Бишкеке неправильно настроенный светофор создает автомобильный затор

В Бишкеке неправильно настроенный светофор на перекрестке улиц Токомбаева и Байтика Баатыра создает автомобильный затор. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Поменяли схему работы светофора. Теперь поворот с Байтика Баатыра на Токомбаева возможен только при дополнительной секции до основного зеленого. На поворот налево отведено теперь около 10 секунд, так как в основном секторе зеленого света в светофоре указаны стрелки прямо и направо. Не знаю, чем думали соответствующие органы, но это в три-четыре раза усложнило движение в сторону микрорайонов и дальше», — говорит бишкекчанин.

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