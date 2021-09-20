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Агент 024

Спортплощадка разрушается, мэрия Бишкека игнорирует просьбы о ее ремонте

Спортивная площадка в Первомайском районе Бишкека находится в заброшенном состоянии. Об этом сообщают очевидцы.

По их данным, объект находится на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Лесхозной.

Местные жители сетуют, что многие горожане годами просят построить спортивные, детские площадки, чтобы вести здоровый образ жизни. Они беспокоятся, что чиновники мэрии готовят плацдарм для очередной застройки.

Отметим, что ранее эту спортплощадку построили и оснастили при поддержке USAID.

«Больше трех лет здесь проводили районные мероприятия, соревнования. Потом у человека, кто следил и вкладывал средства, нагло забрали и сами ничего путного не сделали. МТУ № 14, почему вместе с жителями не отстаиваете стадион? Или в сговоре с теми, кто ждет, когда окончательно все развалится, чтобы застроить очередными элитками», — также возмущена депутат парламента Ирина Карамушкина.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/207621/
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