Кыргызстанца вторые сутки держат в аэропорту Казани из-за нарушения ПДД

Кыргызстанца со вчерашнего дня держат в аэропорту Казани и не пропускают в Россию. Об этом 24.kg сообщила его мать.

По ее словам, 20-летний парень учится на четвертом курсе Казанского федерального университета. Поступил в вуз по линии Россотрудничества на бюджетное отделение.

«В 2019 году сын нарушил ПДД в Казани (ехал непристегнутым). Штрафы оплатили сразу. После этого он уже выезжал в Россию на учебу. Однако вчера сотрудники Федеральной миграционной службы в аэропорту Казани не пропустили его. Они говорят, что он не сможет заехать туда из-за нарушения Правил дорожного движения. Юристы ФМС России советуют обжаловать действия сотрудников в судебном порядке, но на это может уйти до двух недель, а сыну придется сидеть в аэропорту? Легче дозвониться до аппарата президента Татарстана, чем до кыргызстанской консульской службы», — рассказала женщина.

Посольство Кыргызстана в России пока недоступно для комментариев.

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