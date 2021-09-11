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Про нас забыли. Бишкекчане просят установить светофор на улице Шопокова

Жители Бишкека просят установить светофор на перекрестке улиц Токтогула и Шопокова. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Недалеко есть школа, в которой учатся примерно 3 тысячи школьников, детский сад, супермаркет и рынок стройматериалов. Каждую неделю случается по три-четыре ДТП. Хотели бы от имени родителей и учителей попросить, чтобы установили светофор на этом перекрестке», — написал он.

«Мэрия уже год обещает. Скоро учебный год, а они молчат», — заметил бишкекчанин.

Отметим, жители района говорили о необходимости светофора на перекрестке еще год назад. В сентябре 2020-го муниципалитет объявил тендер на закупку, однако устройства до сих пор нет.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/206768/
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