Жители центра Бишкека больше месяца вынуждены жить без горячей воды

Жители центра Бишкека жалуются на то, что больше месяца вынуждены жить без горячей воды. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Мне интересно, когда в районе улиц Киевской, Уметалиева, Токтогула и Тимирязева наконец появится горячая вода? Ее перестали подавать нам больше месяца назад. Нашим домкомам сказали, что эта ситуация произошла по причине ремонта труб на пересечении улиц Токтогула и Турусбекова. Также сказали, что в срочном порядке решают этот вопрос. Прошел месяц, воды нет. Домкомы каждый раз дают новую и противоречивую информацию», — говорит она.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.