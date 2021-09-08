Бишкекчанин просит убрать рекламу наркотиков под мостом на улице Абдрахманова

Житель столицы обнаружил в центре Бишкека рекламу очередного telegram-канала, занимающегося продажей наркотиков. Читатель прислал 24.kg фотографии, сделанные им под мостом на пересечении улиц Абдрахманова и Толстого.

«Эта реклама красуется здесь на стенах не первый месяц и никого не смущает — ни милицию, ни мэрию города. Одно из самых людных мест центра Бишкека. Мимо этой рекламы толпами ходят школьники. К чему может привести детское любопытство, объяснять, наверное, не стоит — и так понятно. Почему никто не следит за тем, что появляется на стенах в общественных местах?» — спрашивает он.

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