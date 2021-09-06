COVID-19. В Караколе родителей школьников отправляют на вакцинацию

В Караколе родителей школьников отправляют на вакцинацию от коронавируса. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, по школьным группам разослали аудиосообщение о требовании областного штаба обеспечить вакцинацию на уровне 70 процентов не только педагогов, но и родителей. «Только в этом случае школа будет работать в традиционном режиме. Просьба классным руководителям отправить родителей на вакцинацию. В течение двух-трех дней они должны получить прививку и отправить свои паспорта, чтобы данные могли передать гороно», — говорится в сообщении.

В Минобразования заявили, что никаких ограничений они не ставили. «Нашей задачей была вакцинация педагогов. Что касается родителей, то это вопросы здравоохранения, прерогатива местных властей и Минздрава. По нашим планам, все общеобразовательные учреждения открываются с 15 сентября в офлайн-режиме», — прокомментировала 24.kg главный специалист управления Министерства образования и науки Гульшан Абдылдаева.

Учебный год начнется 15 сентября.

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