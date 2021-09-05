Чудаки парковки. Водитель в Бишкеке оставил машину на перекрестке, закрыв проезд

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Стоящие на остановках общественного транспорта такси мешают и водителям автобусов, и пассажирам.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Некоторые водители оставляют свои авто на обочине, занимая полполосы, что может быть опасно.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще один автохам припарковался прямо на перекрестке, заняв целую полосу.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Велодорожка на улице Байтика Баатыра — излюбленное место для чудаков. Жители неоднократно просили установить на этом месте бордюры.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Жители села Беловодского просят ГУОБДД навести порядок на улицах. Машины здесь паркуют как придется и где придется.

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