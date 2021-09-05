Чудаки парковки. Водитель в Бишкеке оставил машину на перекрестке, закрыв проезд

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Стоящие на остановках общественного транспорта такси мешают и водителям автобусов, и пассажирам.
Некоторые водители оставляют свои авто на обочине, занимая полполосы, что может быть опасно.
Еще один автохам припарковался прямо на перекрестке, заняв целую полосу.
Велодорожка на улице Байтика Баатыра — излюбленное место для чудаков. Жители неоднократно просили установить на этом месте бордюры.
Жители села Беловодского просят ГУОБДД навести порядок на улицах. Машины здесь паркуют как придется и где придется.
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