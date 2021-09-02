Водители в Бишкеке вновь жалуются на попрошаек на перекрестках

Водители вновь жалуются на попрошаек на перекрестках в Бишкеке. Читатель прислал 24.kg видео, записанное на пересечении проспекта Чуй и улицы 7 Апреля.

«Почти на всех перекрестках, где автомобильные пробки, появляются эти люди и создают аварийные ситуации. Чуть не сбил эту женщину. Куда смотрит ГУОБДД? Почему этих людей не оштрафуют? Ждут беды?» — написал автор кадров.

Отметим, ранее горожане жаловались на занимающихся попрошайничеством на пересечении улиц Байтика Баатыра и Суеркулова.

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