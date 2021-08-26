В Бишкеке одна из служб такси использует машины с абхазскими номерами. Об этом 24.kg сообщил житель столицы Михаил Дудин.

«Не имею претензий к самому сервису. Однако хотелось бы узнать, насколько законно использование транспорта с госномерами, которые не фиксируются системой «Безопасного города». Мне кажется, не должно быть общественного транспорта на иностранных номерах», — сказал он.

Фото Михаила Дудина. Такси с абхазскими номерами

Напомним, что система «Безопасного города» не фиксирует нарушения автомобилей, не поставленных на учет в Кыргызстане. Этим пользуются владельцы легковых авто с иностранными номерами и правосторонним расположением руля.

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Официально ввозить и ставить на учет в стране праворульные машины запрещено с лета 2015 года. Однако владельцы автомашин с абхазскими номерами пытались узаконить свой транспорт, выходя на митинги.

Сотрудниками ГКНБ была выявлена и пресечена коррупционная схема, используемая в ГРС для легализации машин с абхазскими номерами. Транспорт ставился на учет с помощью фиктивных транзитных регистрационных документов якобы Российской Федерации. Ранее руководитель регионального сектора ГУ «Унаа» ГРС Ноокенского района Джалал-Абадской области М.О. был задержан по факту злоупотребления должностным положением.

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