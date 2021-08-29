Чудаки парковки. На проспекте Манаса в Бишкеке авто ставят на проезжей части

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Вновь машины оставили на велодорожке на улице Байтика Баатыра. Напомним, бишкекчане неоднократно просили установить на этом месте бордюры или ограждения от автомобилей, однако в мэрии не реагируют.

На проспекте Манаса транспортом занимают полосу движения. «Разве так можно парковаться на проезжей части? Эти машины мешают проезду! Пусть УПМС примет меры», — написал автор фото.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В 5-м микрорайоне возле дома № 19/3 припарковались прямо на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В микрорайоне «Тунгуч» возле дома № 57 перегородила выход к лестнице машина с иностранными номерами.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще одного нарушителя прислал житель города Балыкчи.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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