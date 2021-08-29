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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На проспекте Манаса в Бишкеке авто ставят на проезжей части

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Вновь машины оставили на велодорожке на улице Байтика Баатыра. Напомним, бишкекчане неоднократно просили установить на этом месте бордюры или ограждения от автомобилей, однако в мэрии не реагируют.

На проспекте Манаса транспортом занимают полосу движения. «Разве так можно парковаться на проезжей части? Эти машины мешают проезду! Пусть УПМС примет меры», — написал автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В 5-м микрорайоне возле дома № 19/3 припарковались прямо на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В микрорайоне «Тунгуч» возле дома № 57 перегородила выход к лестнице машина с иностранными номерами.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще одного нарушителя прислал житель города Балыкчи.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/205134/
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