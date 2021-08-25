22:09
USD 84.64
EUR 99.27
RUB 1.14
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Жители Бишкека просят огородить тротуары от автомобилей

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На проспекте Чингиза Айтматова машина заехала на тротуар. «Защитить пешеходов от автомобилей можно только, установив на всех тротуарах ограждения», — написал очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении бульвара Эркиндик с улицей Чуйкова машину оставили на разметке пешеходного перехода.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Жители 11-го микрорайона Бишкека возмущены тем, что возле кафе стоянку устроили прямо на тротуаре.

«Людям приходится ходить по проезжей части улицы Куттубаева, рискуя жизнью. Пока дорожные службы не установят бордюры и не сделают полноценный тротуар, там так и будут парковаться на аллее», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Несколько машин стояли на остановках общественного транспорта, мешая не только пешеходам, но и водителям общественного транспорта.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/205105/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Некоторые водители на стоянке занимают места для инвалидов
Городские власти бессильны. Как мэрия Бишкека избавляется от незаконных парковок
Чудаки парковки. Нарушители в Бишкеке подвергают опасности пешеходов
Чудаки парковки. Возле кафе в Бишкеке устроили стоянку прямо на тротуаре
Чудаки парковки. Возле Ортосайского рынка в Бишкеке авто закрыло часть дороги
Чудаки парковки. Наглые водители загораживают дорогу пешеходам
Чудаки парковки. На просьбы бишкекчан огородить тротуар в мэрии не реагируют
В Бишкеке выявляют незаконных парковщиков. В мэрии рассказали, как их отличить
На рынке в Токмаке собирают деньги за въезд. Жители просят проверить
Чудаки парковки. Жители Кыргызстана просят штрафовать нарушителей
Популярные новости
Учителей Бишкека заставляют участвовать в&nbsp;параде 31&nbsp;августа. Комментарий мэрии Учителей Бишкека заставляют участвовать в параде 31 августа. Комментарий мэрии
В&nbsp;Бишкеке после сноса незаконного объекта оставили раскуроченный асфальт В Бишкеке после сноса незаконного объекта оставили раскуроченный асфальт
Опасно для жизни. Отдыхающие на&nbsp;Иссык-Куле жалуются на&nbsp;владельцев аттракционов Опасно для жизни. Отдыхающие на Иссык-Куле жалуются на владельцев аттракционов
Бизнес-центр вместо сквера в&nbsp;Бишкеке. Участок отдали без ведома жильцов Бизнес-центр вместо сквера в Бишкеке. Участок отдали без ведома жильцов
Бизнес
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
25 августа, среда
22:00
Чудаки парковки. Жители Бишкека просят огородить тротуары от автомобилей Чудаки парковки. Жители Бишкека просят огородить тротуа...
21:48
С 28 августа в Казахстане смягчают карантинные меры
21:22
Кукольный мастер «оживила» Нургазы из повести Чингиза Айтматова «Белый пароход»
21:06
Танковый биатлон. Военные из Кыргызстана заняли первое место в группе
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 августа: ночью уже прохладно