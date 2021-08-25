Чудаки парковки. Жители Бишкека просят огородить тротуары от автомобилей

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На проспекте Чингиза Айтматова машина заехала на тротуар. «Защитить пешеходов от автомобилей можно только, установив на всех тротуарах ограждения», — написал очевидец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении бульвара Эркиндик с улицей Чуйкова машину оставили на разметке пешеходного перехода.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Жители 11-го микрорайона Бишкека возмущены тем, что возле кафе стоянку устроили прямо на тротуаре.

«Людям приходится ходить по проезжей части улицы Куттубаева, рискуя жизнью. Пока дорожные службы не установят бордюры и не сделают полноценный тротуар, там так и будут парковаться на аллее», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Несколько машин стояли на остановках общественного транспорта, мешая не только пешеходам, но и водителям общественного транспорта.

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