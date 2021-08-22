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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Некоторые водители на стоянке занимают места для инвалидов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Путь для пешеходов перекрыл владелец малолитражки.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Паркуются, заезжая на тротуар по проспекту Манаса, напротив Госрегистра. Кто-нибудь меры примет? Они же мешают пешеходам», — написал читатель.

«Места для инвалидов постоянно занимают вот такие автомашины. Возле гипермаркета «Фрунзе», — отметил очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец машины Golf перекрыл выезд из двора дома. Жители долго не могли найти автохама.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/204374/
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