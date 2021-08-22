Чудаки парковки. Некоторые водители на стоянке занимают места для инвалидов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Путь для пешеходов перекрыл владелец малолитражки.
«Паркуются, заезжая на тротуар по проспекту Манаса, напротив Госрегистра. Кто-нибудь меры примет? Они же мешают пешеходам», — написал читатель.
«Места для инвалидов постоянно занимают вот такие автомашины. Возле гипермаркета «Фрунзе», — отметил очевидец.
Владелец машины Golf перекрыл выезд из двора дома. Жители долго не могли найти автохама.
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