Чудаки парковки. Нарушители в Бишкеке подвергают опасности пешеходов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Между микрорайонами «Улан» и «Улан-2» опасно ходить: нет разметки для пешеходов, возле ресторанов паркуются как хотят», — написал автор снимков.

Водитель поставил авто на разметку пешеходного перехода. На просьбу переставить машину на другое место, ответил матом. Из-за таких чудаков не видно людей на зебре. Это опасно.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Несколько фотографий нарушителей прислали жители южной столицы. В Оше тоже паркуются на тротуарах. Приходится обходить транспорт. Автор снимка напоминает, что тротуары для людей, а не для машин.

На пути у пешеходов оставил свое авто и этот сотрудник Ошской налоговой инспекции.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.