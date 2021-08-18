Чудаки парковки. Нарушители в Бишкеке подвергают опасности пешеходов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Между микрорайонами «Улан» и «Улан-2» опасно ходить: нет разметки для пешеходов, возле ресторанов паркуются как хотят», — написал автор снимков.
Водитель поставил авто на разметку пешеходного перехода. На просьбу переставить машину на другое место, ответил матом. Из-за таких чудаков не видно людей на зебре. Это опасно.
Несколько фотографий нарушителей прислали жители южной столицы. В Оше тоже паркуются на тротуарах. Приходится обходить транспорт. Автор снимка напоминает, что тротуары для людей, а не для машин.
На пути у пешеходов оставил свое авто и этот сотрудник Ошской налоговой инспекции.
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