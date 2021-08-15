Чудаки парковки. Возле кафе в Бишкеке устроили стоянку прямо на тротуаре

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Возле Ортосайского рынка водитель поставил автомобиль (S6585AN) прямо на тротуаре, полностью его закрыв.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На остановке общественного транспорта на улице Толстого и возле нее паркуются постоянно.

Кому не хватило места на дороге, заезжают на тротуар, загораживая проход.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Возле кафе на пересечении улицы Акиева и проспекта Жибек Жолу устроили парковку прямо на тротуаре.

«Так паркуются только бусы. Через арык и на тротуаре», — написал автор снимка, сделанного на улице Джалиля.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вновь читатель прислал фото из пансионата «Аврора», где администрация ничего не делает против таких «чудаков».

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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