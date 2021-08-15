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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Возле кафе в Бишкеке устроили стоянку прямо на тротуаре

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Возле Ортосайского рынка водитель поставил автомобиль (S6585AN) прямо на тротуаре, полностью его закрыв.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На остановке общественного транспорта на улице Толстого и возле нее паркуются постоянно.

Кому не хватило места на дороге, заезжают на тротуар, загораживая проход.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Возле кафе на пересечении улицы Акиева и проспекта Жибек Жолу устроили парковку прямо на тротуаре.

«Так паркуются только бусы. Через арык и на тротуаре», — написал автор снимка, сделанного на улице Джалиля.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вновь читатель прислал фото из пансионата «Аврора», где администрация ничего не делает против таких «чудаков».

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/203950/
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