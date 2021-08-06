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Агент 024

Весной посадили елочки, а они засохли. Бишкекчанин пожаловался на полив в парке

Весной в восточной части парка Ататюрка посадили три елки, они высохли. Об этом написал на WhatsApp редакции читатель.

«Саженцы были красивые, а сейчас стоят засохшие. Жалко. Не поливают. У них есть трактор с цистерной для воды. Я ходил к работникам, просил, чтобы поливали. Бесполезно», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Весной в восточной части парка Ататюрка бишкекчанин посадил три елки

Отметим, что мэрия Бишкека регулярно призывает горожан высаживать деревья в городе, в том числе и парках.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/203264/
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