Отдыхающий жалуется на условия в доме отдыха с горячими источниками «Бар-Булак»

В санатории «Бар-Булак» в Тонском районе не могут создать нормальные условия для отдыхающих. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Берут столько денег с больных людей, а условий нет. Ванны стоят со времен Союза. Вода дана богом, чтобы лечить суставы, а идут одни «обдирания», время приема ванны 10 минут, некоторые принимают по три-четыре раза в день, это 400 сомов с человека. Пенсионерам скидок нет. Как можно себе это позволить на нашу пенсию?» — говорится в сообщении.

«Аким Тонского района, руководитель Иссык-Кульской области должны принять какие-то меры. Ведь мы в туристической зоне находимся», — добавил читатель.

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