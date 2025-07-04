За безопасностью на воде сотрудники МЧС теперь следят с помощью дронов, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, совместно с туристической милицией продолжаются разъяснительные работы среди отдыхающих.

«Для повышения безопасности на воде и предотвращения несчастных случаев, в том числе на запрещенных для купания участках, активно используются беспилотные летательные аппараты (дроны) и моторные лодки. Дроны обеспечивают оперативное обнаружение отдыхающих, находящихся в опасных зонах, и своевременную доставку предупреждений. Такой подход позволяет более эффективно и оперативно информировать отдыхающих о необходимости соблюдения правил безопасности», — говорится в сообщении.

МЧС призывает граждан строго соблюдать правила и рекомендации по безопасному поведению на воде.