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Власть

Красиво, уютно, чисто. Санаторий «Иссык-Ата» открылся после реконструкции

Президент Садыр Жапаров сегодня открыл после реконструкции санаторий «Иссык-Ата» в Чуйской области.

Он подчеркнул значимость открытия здравницы, поскольку она занимает особое место среди целебных источников страны и заслуженно известна как одна из лучших.

Санаторий является одним из старейших оздоровительных центров региона. В советский период курорт активно развивался: построены основные корпуса и объекты инфраструктуры. После обретения независимости он передан Федерации профсоюзов Кыргызстана и из-за отсутствия должного внимания здания, построенные в 1930-1960-х годах, пришли в аварийное состояние. Некогда известный на весь Союз курорт подвергся разрушению, разграблению, а его земельные участки незаконно приватизированы.

Глава государства выразил сожаление, что аналогичная ситуация сложилась со многими курортами, находившимися в ведении профсоюзов.

Садыр Жапаров рассказал, что санаторий передан под контроль управления делами президента, после чего началась масштабная реконструкция, а объекты, незаконно перешедшие в частную собственность, возвращены государству. В первую очередь погашены задолженность санатория, включая налоговые обязательства, взносы в Социальный фонд, счета за электроэнергию и долги по заработной плате сотрудников. Общая сумма погашенных долгов составила более 90 миллионов сомов.

Для борьбы с коррупцией в санатории внедрена электронная система обслуживания с использованием ключевых карт. Отремонтированы регистрационный офис, четыре бассейна с горячими источниками, проведен капитальный ремонт клиники, обновлены несколько корпусов, закуплена новая мебель. Также построены футбольное поле, современная детская площадка и амфитеатр.

«В Кыргызстане много замечательных мест, которые можно и нужно развивать для внутреннего туризма. У нас есть достаточный потенциал для этого. Нам важно правильно использовать имеющиеся ресурсы и богатства, направив их на развитие туризма», — сказал президент.

Он побеседовал с работниками здравницы и сообщил, что повышение зарплаты запланировано на март и составит от 50 тысяч до 70 тысяч сомов.

Сотрудники обратились с просьбой построить детский сад для детей 500 семей, проживающих и работающих на территории санатория. Глава государства поддержал инициативу и поручил компетентным лицам приступить к разработке проекта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314492/
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