Чудаки парковки. На замечания нарушители ПДД отвечают грубостью

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В районе пересечения улиц Фрунзе и Турусбекова припарковали авто на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Водитель автомобиля (госномер B 9204 Z) регулярно нарушает ПДД, паркуясь в неположенных местах. В разгар ремонта улицы Огонбаева он парковал свою Audi 100 на пешеходном переходе. После ремонта мужчина выбрал себе в качестве места парковки тротуар. Люди вынуждены обходить авто через арык. Охрана гипермаркета бессильна против таксиста, который продолжает игнорировать ПДД», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«На улице Тоголока Молдо (пересекает Куренкеева) водитель припарковался на пешеходном переходе. Проехать с коляской невозможно. На замечание ответил грубостью», — отметил очевидец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На территории пансионата «Аврора» машинами перекрывают вход на пляж.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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