220 километров в час по Боомскому ущелью. Сотрудник МВД грубо нарушил ПДД

Человек, представившийся сотрудником МВД, грубо нарушил Правила дорожного движения. Видеозапись нарушения 24.kg прислал читатель.

На кадрах видно, как неизвестный водитель, проезжая Боомское ущелье, разгоняется до 220 километров в час. Позже его останавливает сотрудник УОБДД. В ответ нарушитель сообщает, что он из 7-го управления (речь, очевидно, идет о главном, 7-м управлении МВД. — Прим. 24.kg) и инспектор отпускает его.

Отметим, что съемку видео осуществляла спутница водителя, которая позже опубликовала его на своей странице в Facebook.

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