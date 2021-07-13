В 11-м микрорайоне пешеходный переход упирается в дерево

В 11-м микрорайоне Бишкека пешеходный переход упирается в газон с деревьями. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Это пешеходный переход возле школы-гимназии № 63. Он упирается в лесопосадку. Куда идти, через арык прыгать?» — задается вопросом горожанин.

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