20:22, 13 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
В 11-м микрорайоне пешеходный переход упирается в дерево
20:22, 13 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
В 11-м микрорайоне Бишкека пешеходный переход упирается в газон с деревьями. Об этом 24.kg сообщил читатель.
«Это пешеходный переход возле школы-гимназии № 63. Он упирается в лесопосадку. Куда идти, через арык прыгать?» — задается вопросом горожанин.
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