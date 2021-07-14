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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители ездят по тротуарам, чтобы поставить машину

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Горького машины оставляют на тротуаре. В районе пересечения с Панфилова очевидцы сфотографировали двух нарушителей. «Водитель легковушки, после того, как увидел, что его снимают, переставил машину», — написал автор фото.

На улице Толстого паркуются в зеленой зоне, между деревьями. «Водители нашли тенечек для своих машин», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуаре оставляют машины и на улице Руставели. «Дорогу сделали, а тротуар от дороги бордюрами загородили не везде. Водители паркуются на пути у пешеходов. Приходится идти по проезжей части», — отметил бишкекчанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/200651/
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