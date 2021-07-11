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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители подвергают опасности пешеходов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Гагарина машину оставили на тротуаре. «Пришлось обходить авто по проезжей части», — написал автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чудака парковки обнаружили и на улице Ахунбаева.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Тротуары заставляют и в южной столице. При этом автомашины едут прямо по аллее. По словам очевидца, среди нарушителей и сотрудник милиции.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В Балыкчи автохамы продолжают парковаться на пути у пешеходов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/200582/
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