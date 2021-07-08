В центре Бишкека столкнулись три автомобиля. Toyota Prius перевернулась

В Бишкеке перевернулась Toyota Prius. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фото читателя 24.kg. Toyota Prius

По его словам, авария произошла сегодня примерно в 21.20 на пересечении улицы Токтогула и бульвара Эркиндик. Honda-CRV ехала по Токтогула и хотела повернуть налево, водитель Toyota направлялся прямо. На месте работают медики, жертв нет.

В управлении Патрульной службы милиции столицы 24.kg сообщили, что столкнулись три автомобиля — Honda-CRV и две Toyota. Есть пострадавшие.

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