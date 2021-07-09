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Агент 024

Столбы дыма. Жители Каинды опасаются за свою жизнь из-за работы завода

Жители Каинды недовольны работой кабельного завода, который перешел во владение китайской компании «Металл-Кен». Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, на заводе сейчас производят арматуру и другие металлопрокатные изделия.

«Каждый день с территории завода идут столбы черного дыма. Мы и наши дети этим дышим, невозможно просто. Интересно, за это они хотя бы платят какие-то деньги в бюджет Кыргызстана? Может, наше государство еще и доплачивает им? Такое ощущение, что нас просто хотят отравить. Даже ночью окна открыть не можем», — сообщают они.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/200382/
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