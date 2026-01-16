Черный дым. Хозяина гостиницы в Бишкеке оштрафовали на 28 тысяч сомов

14 января на страницах Facebook опубликована информация о том, что из объекта, расположенного на пересечении улиц Огонбаева и Алма-Атинской в Свердловском районе в Бишкеке, идет черный дым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, инспекторы Службы экологического и технического надзора незамедлительно выехали по указанному адресу. По результатам проверки установлено, что дым исходил не из кафе «Мустафа», а из гостиницы «Авангард 2», расположенной по этому адресу.

В отношении индивидуального предпринимателя С.Г.В. в соответствии со статьей 230 Кодекса КР о правонарушениях наложен штраф в размере 28 тысяч сомов.

Кроме того, с предпринимателем проведена разъяснительная работа о необходимости строгого соблюдения норм, правил и требований природоохранного законодательства Кыргызской Республики.

Служба экологического и технического надзора продолжит оперативно реагировать на обращения граждан и сообщения, публикуемые в открытых источниках информации.