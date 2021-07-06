В Бишкеке продолжается засуха, листья с деревьев практически опали. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В столице уже осень, листья желтые, высохшие. Вода в арыках вроде бы появилась, но деревья уже не спасешь, они неделями не поливались, очень жаль», — написал он.

«Тополя по проспекту Мира уже опадают от засухи. Город засыхает», — написал также в соцсетях Шамиль Ибрагимов.

Тополя по пр Мира уже опадают от засухи. Город засыхает. pic.twitter.com/7IGD5AS7ay — Shamil (@shumbro) July 6, 2021

Напомним, последние годы столица испытывает сложности с поливом зеленых насаждений, в город не поступает вода в нужном количестве. В Бишкекзеленхозе заявили, что будут восстанавливать и строить новые скважины. По данным предприятия, сейчас в столице есть 31 скважина, но работает 17. В бюджете на этот год заложили деньги на четыре скважины.

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