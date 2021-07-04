Чудаки парковки. Бишкекчанам надоело бескультурье некоторых водителей

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водитель на малолитражке, чтобы припарковаться в неположенном месте, ехал по тротуару в микрорайоне «Аламедин-1».

Фото читателя 24.kg . Чудаки парковки

На остановке для общественного транспорта на проспекте Жибек Жолу, напротив церкви, водитель проигнорировал замечание отъехать. «Кто-то начнет пресекать такую наглость?» — написал очевидец.

Фото читателя 24.kg . Чудаки парковки

На проспекте Айтматова около кинотеатра «Манас» машина стояла на разметке пешеходного перехода. По словам автора фото, автохам еще и нецензурно выражался. ««Высокий» уровень культуры бишкекских водителей», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg . Чудаки парковки

Житель города Балыкчи также прислал снимки чудаков парковки.

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